وصول بومبيو الى انقرة لاجراء محادثات حول قضية خاشقجي

أخبار الآن | دبي- أنقرة - تركيا (متابعات)



وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إلى أنقرة لإجراء محادثات في تركيا حول قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.



وقال مراسل وكالة فرانس برس ان بومبيو القادم من السعودية وصل الى مطار إيسنبوغا في أنقرة صباح الأربعاء وسيلتقي لاحقا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من الرياض، أن القيادة السعودية تعهدت بإجراء تحقيق جدي وموثوق به في اختفاء جمال خاشقجي، وتقصي كافة الحقائق ومحاسبة المسؤولين.



وقال بومبيو للصحافيين المسافرين معه قبل أن تقلع طائرته من الرياض إلى أنقرة، إن القادة السعوديين "وعدوا بمحاسبة كل شخص تكشف التحقيقات أنه يجب أن يحاسب".

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بأن يُطبَّق مبدأ "قرينة البراءة" لصالح السعودية في إطار الأزمة التي أثارها اختفاء خاشقجي.

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