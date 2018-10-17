مقتل مرشح في الإنتخابات الأفغانية في تفجير استهدف مكتبه

أخبار الآن | أفغانستان (وكالات)



أعلن مسؤولون محليون قتل نائب مرشح للانتخابات التشريعية التي ستجري السبت في أفغانستان في انفجار قنبلة اليوم الأربعاء في مقر حملته بجنوب البلاد، في هجوم تبنته طالبان.

وقال عمر زواك الناطق باسم حاكم ولاية هلمند إن "النائب جبار كهرمان قتل وجرح سبعة أشخاص آخرين في انفجار قنبلة مخبأة تحت أريكة".



وتبنت حركة طالبان الاعتداء في تغريدة على موقع تويتر.

وأكد ناطق باسم الشرطة هذه المعلومات.



وأوضح زواك أن النائب كان يلتقي مؤيديه عندما وقع الانفجار. وأضاف أن "عددا من الأشخاص المرتبطين بالانفجار أوقفوا".

وقالت الحركة إن "جبار كهرمان قتل في عملية للمجاهدين في هلمند. جرح ستة من حراسه الشخصيين".



وكهرمان الجنرال السابق في الجيش الأفغاني والذي قاتل حركة طالبان، هو عاشر مرشح للانتخابات التشريعية يقتل. وسقط معظم هؤلاء في هجمات محددة الأهداف حسب اللجنة الانتخابية المستقلة التي تنظم الاقتراع.

وإلى جانب المرشحين، قتل عشرات الأشخاص غي الأشهر الأخيرة في هجمات لطالبان ولتنظيم الدولة الاسلامية، خصوصا خلال تجمعات انتخابية.



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