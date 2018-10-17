ماي تعتبر ان "الوقت حان" للتوصّل لاتّفاق بشأن بريكست

أخبار الآن | بروكسل ( أ ف ب )

أكّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء لدى وصولها لحضور قمة أوروبية في بروكسل أنّ التوصّل لاتفاق بشأن خروج بلادها من الاتّحاد الأوروبي "ممكن"، معتبرة أنّ "الوقت حان" لإبرام اتفاق بشأن بريكست.

وتعقد قمّة بروكسل في وقت أفادت فيه مصادر دبلوماسية أن قادة الاتّحاد الأوروبي يعتبرون أن الوقت ما زال متاحاً للتوصّل إلى "اتّفاق جيّد" مع لندن بشأن "بريكست" وأنّهم مستعدّون لمساعدة ماي إذا ما قدّمت لهم اقتراحات "خلّاقة" للخروج من الأزمة.

وقالت ماي "من خلال العمل بشكل مكثّف ووثيق يمكننا التوصّل إلى هذا الاتّفاق".

وأضافت "أعتقد أنّه من الممكن التوصّل إلى اتّفاق وأن الوقت قد حان للقيام بذلك".

وقال دبلوماسيان أوروبيان لوكالة فرانس برس إنّ أحد اقتراحات الحلول تقدّم بها كبير مفاوضي الاتّحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه ويقضي بتمديد الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لمدة سنة، بهدف حلحلة المفاوضات بين الطرفين.

من جهتها أكّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبيل ساعات من انطلاق القمّة، أنّ "الفرص لا تزال متاحة للتوصّل إلى اتّفاق خروج يكون جيّدا وقابلا للاستمرار في آن معاً".

وستلقي ماي كلمة مقتضبة أمام قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27 قبل أن يلتقي هؤلاء على عشاء في غيابها.

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