قتلى وجرحى في انفجار بمعهد تعليمي في القرم (فيديو وصور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قتل عشرة أشخاص وأصيب 70 آخرون في انفجار وقع في معهد كرتش التقني في القرم كما نقلت وكالة تاس، الأربعاء، عن السلطات الطبية في شبه الجزيرة.

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن الانفجار الذي وقع اليوم في كلية بوليتيكنك في مدينة كيرتش غربي شبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع.

وأضافت اللجنة أنه حسب التقديرات الأولية، أسفر التفجير عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، معظمهم من الطلاب.

وأضافت اللجنة أنها تقوم بتنسيق عمل الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ لتحديد ملابسات التفجير ومنع تكرار الحوادث المماثلة.

وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أنه يجري درس "فرضية الارهاب" مضيفا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه لأهالي الضحايا.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم أي مساعدة للمتضررين، ونقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات في مدن أخرى لتلقي العلاج المطلوب، كما عبر عن تعازيه لذوي الضحايا.

وأظهرت الصور الاولى التي بثها التلفزيون رجال الانقاذ ينقلون الضحايا في سيارات اسعاف. وقال رجل للتلفزيون ان الضحايا "نقلوا عبر وسائل النقل المشترك في حافلات وسيارات اسعاف، انهم أولاد وموظفون" مشيرا أيضا الى أنه سمع "طلقات نارية".



وقال أحد عناصر الإنقاذ لوكالة تاس الرسمية: “بحسب الحصيلة الأولية هناك عشرة قتلى”.

ومن جانب آخر أشار مسؤول في أجهزة الأمن إلى سقوط نحو سبعين جريحا، مضيفا أنه يجري درس كل الفرضيات لتفسير أسباب هذا الانفجار.

مصدر الصور: إرم نيوز

للمزيد:

تعرف على الكيانات الإيرانية التي طالتها العقوبات الأمريكية