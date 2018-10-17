دي ميستورا يتخلى عن مهامه نهاية نوفمبر

... قوى المعارضة في حلب ترفض خطة دي ميستورا رفضت القوى العسكرية والسياسية المعارضة في محافظة حلب اليوم خطة الموفد الدولي الى سوريا المتعلقة بتجميد القتال في مدينة حلب، معتبرة انها جزئية وتتناقض مع المقررات الدولية ومع مطلب رحيل بشار الاسد.

... دي ميستورا: استئناف محادثات سوريا في 9 أبريل أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الخميس، أن جولة المفاوضات المقبلة ستُستأنف بدءا من التاسع من أبريل المقبل، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات التشريعية في دمشق

... واشنطن وموسكو اتفقتا على اجراءات ملموسة لانقاذ الهدنة في سوريا اعلن وزير الخارجية الامريكي جون كيري الجمعة ان واشنطن وموسكو اتفقتا على اجراءات ملموسة من اجل انقاذ الهدنة في سوريا.

... ألمانيا ترحل مغربيا ساعد بهجمات 11 سبتمبر أعلنت السلطات الألمانية أن منير المتصدق، المغربيّ الجنسية، ساعد خاطفي الطائرات في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 يجري حاليّا نقله من سجن في ألمانيا استعدادا لترحيله

... واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات ومصارف إيرانية أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، قالت إنها تطال شركات إيرانية بينها شركة للحديد والصلب، وأخرى لتصنيع الجرارات.