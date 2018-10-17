دي ميستورا يتخلى عن مهامه نهاية نوفمبر
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أعلن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه "لأسباب شخصية" في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال دي ميستورا إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من النظام السوري لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة لصياغة دستور جديد.
وستافان دي ميستورا هو دبلوماسي سويدي وحاصل على الجنسية الإيطالية، إضافة لكونه عضوا سابقا في الحكومة الإيطالية.
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