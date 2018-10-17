تعرف على الكيانات الإيرانية التي طالتها العقوبات الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فرضت الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات اقتصادية جديدة على الشركات والبنوك الإيرانية، التابعة للحرس الجمهوري.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وذلك لأنها تستغل مواردها النفطية وثرواتها في تمويل ورعاية الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة بنك ملت، ومهر الاقتصاد، والعديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وتجنيد الأطفال، كما طالت "شبكة شركات" التي توفر دعماً مالياً لقوات الباسيج، في إيران، لتدريبها وتجنيدها الأطفال للقتال مع الحرس الثوري الإيراني.

ويطلق على تلك الشبكة التي تضم ما لا يقل عن 20 شركة ومؤسسة مالية، اسم "بنياد تعاون باسيج" "مؤسسة الباسيج التعاونية"، التي تستخدم شركات واجهة للتغطية على سيطرتها على مصالح تجارية بمليارات الدولارات في صناعات السيارات والتعدين والمعادن والصرافة في إيران.

وتشمل القائمة الكاملة للشركات والمؤسسات التابعة للباسيج التي شملتها العقوبات:

- شركة إستثمار "انديشة مهرآوران"

- مجموعة بهمن

- شركة إنتاج الزنك في بندر عباس

- مصرف الشعب "ملت"

- مؤسسة البسيج التعاونية

- شركة كاليسمين

- شركة مباركة للفولاذ في أصفهان

- شركة صناعة الجرارات الإيرانية

- شركة تنمية صناعات الزنك في إيران

- مصرف "مهر إقتصاد"

- مجموعة "مهر اقتصاد" المالية

- شركة استثمار "نيجين ساحل رويال"

- شركة بارسيان

- شركة بارسيان كاتليست الكيماوية

- شركة قشم لصهر وتدوير الزنك

- مصرف سينا

- شركة "تدبيرجران آتية إيران" للإستثمار

- شركة "تكتار" للإستثمار

- شركة "تكنوتار" الهندسية

- شركة زنجان لإنتاج الأسيد

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد استعادت بانتظام فرض العقوبات على إيران، بعد أن انسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015 في مايو الماضي، فيما من المقرر إعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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