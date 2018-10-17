تشكيل حكومة اثيوبية جديدة نصفها من النساء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شكل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، حكومة جديدة حظيت فيها المرأة بعشر حقائب من بين وزارات المجلس الـ20.

وقال أحمد في خطاب إعلان الحكومة أمام البرلمان إن المرأة ستساعد في محاربة الفساد لأنها أكثر كفاءة، و"أقل فسادا من الرجل".

وأضاف أنه يسعى أيضا إلى تمكين الأقليات التي لم يتمتع أفرادها بأي مواقع قيادية من قبل.

وكلف أحمد امرأة بتولي مهام وزارة الدفاع لأول مرة في البلاد.

وكانت عائشة محمد، التي تنتمي إلى منطقة عفار الواقعة شمال شرقي البلاد، تتولى منصب وزيرة التعمير، قبل تكليفها بالمنصب الجديد.

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