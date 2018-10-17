ترامب يؤكد أن الاحتياطي الفدرالي هو "أكبر تهديد" له

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا- (أ ف ب)



انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Michael Pompeo علنا من جديد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، معتبرا أنه يشكل "التهديد الرئيسي" له لأنه يرفع معدلات الفائدة "بسرعة كبيرة" ولأنه يتمتع باستقلالية مبالغ فيها

وقال ترامب لقناة "فوكس بيزنس" إن "التهديد الرئيسي لي هو الاحتياطي الفدرالي لأن الاحتياطي الفدرالي يرفع معدلات الفائدة بسرعة مفرطة ولأنه يتمتع باستقلالية مبالغ فيها".



وأكد ترامب أنه لا يتحدث إلى رئيس هذه الهيئة المالية جيروم باول لأنها "مستقلة". لكنه قال "لست راضيا عما يفعله".

وكان ترامب انتقد قبل أسبوع مع تراجع كبير في البورصة، الخطوة "البالغة الجرأة" التي اتخذها البنك المركزي الأميركي، وخرق بذلك تقاليد التحفظ التي اتبعها أسلافه.



وبدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة تدريجيا منذ نهاية 2015 بعدما مول الاقتصاد الأميركي لحوالى عقد بدون مقابل باهظ الثمن لإنعاشه بعد الأزمة المالية في 2008.



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