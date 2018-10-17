الكشف عن منفذ هجوم القرم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن رئيس وزراء القرم سيرغي اكسيونوف أن منفذ الهجوم الذي أودى بحياة 18 شخصا في معهد تقني في القرم هو تلميذ في السنة الرابعة بالمعهد.

وأضاف أن التلميذ انتحر عقب الهجوم وعثر على جثته في المكتبة التابعة للمعهد.

وكشفت لجنة التحقيق الروسية أن ضحايا الاعتداء على المعهد قتلوا بالرصاص، بعد ان أشارت سابقاً إلى انفجار "لم تحدد طبيعته".

وقال سيرغي أكسيونوف، رئيس وزراء القرم، في تصريحات تلفزيونية "إنها كارثة كبيرة، 18 شخصا قتلوا وأكثر من 40 جرحوا"، في حصيلة جديدة.

وكان الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق للصحفيين، أنه يجري درس "فرضية الإرهاب"، مضيفا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قدم تعازيه لأهالي الضحايا.

وأوضج رجال إنقاذ لتلفزيون "روسيا 24" أن الضحايا "نقلوا عبر وسائل النقل المشترك في حافلات وسيارات إسعاف، إنهم أولاد وموظفون" مشيرا أيضا إلى أنه سمع "طلقات نارية".

ووقع الاعتداء ظهرا في معهد تقني في كرتش، المدينة الساحلية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014.

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