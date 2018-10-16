مقتل 4 من جماعة الشباب الصومالية بغارة أمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا في بيان مقتل 4 من عناصر جماعة الشباب الصومالية في غارات جوية أمريكية قرب كيسمايو، جنوبي الصومال.

وأضاف البيان أن الغارة جاءت رداً على هجوم ضد قوات شريكة، مبيناً أنه لم يكن هناك أي جندي أمريكي في ذلك الوقت، وكما أشار إلى أنه لم يُقتل أي مدني جراء الغارة.

ودخلت القوات الأمريكية في شراكة مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية في عمليات مكافحة الإرهاب في البلد المضطرب الواقع شرقي أفريقيا.

وتنفذ جماعة الشباب، هجمات بشكل منتظم على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في البلد المضطرب الواقع في القرن الأفريقي.

يذكر أن 19 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 50 شخصاً آخرين بجروح بعد أن هاجم انتحاريان، من جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مطعماً وفندقاً في بلدة بيدوة في الصومال.

وشن الجيش الأمريكي أكثر من 24 غارة جوية، من بينها غارات بطائرات غير مأهولة، هذا العام على جماعة الشباب الصومالية.

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