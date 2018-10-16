المجاعة في اليمن قد تطال 13.4 مليون شخص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

أكد مؤشر عالمي وضعته منظمتان غير حكوميتين ، على أن المجاعة لا تزال ضمن مستويات تثير القلق في قرابة الـ 60 دولة مختلفة من العالم على رأسها اليمن وأفغانستان وتشاد..



معطيات مقلقة تصدر كل عام تشير إلى أن مؤشر المجاعة العالمي بلغ مستويات خطيرة هذه السنة في إحدى وخمسين دولة بما مجموعه 124 مليون شخص ، في حين يتأثر 151 مليون طفل بتوقف نموهم ، بينما يهدد الموت 51 مليوناً آخرين .

دول جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كانت أكثرها تضررا حيث مستويات سوء التغذية، ومعدل وفيات الرضع غير مقبولة..

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، بلغت نسبة سوء التغذية 61،8 بالمئة وفي الصومال 50،6 بالمئة وفي زيمبابوي 46،6 بالمئة، أما في الصومال، فقد بلغ معدل وفيات الرضع في فترة ما قبل الخمس سنوات 13،3 بالمئة، وفي تشاد 12،7 بالمئة..

وعلى الرغم من هذه المعطيات المقلقة، إلا أنه كان قد ظهر بعض التحسن، بين عامي 2000 و2018 في 119 دولة عالمية أخرى..

اليمن تعد من أكثر الدول تضررا في المنطقة العربية ، فقد أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا من خطر انتشار المجاعة هناك ، لتطال 13.4 مليون شخص.

قائلة إنها بحاجة إلى 3 مليارات دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 لدعم ملايين الناس المحتاجين في جميع أنحاء البلاد ..

في المقابل يواجه أفغانستان أيضا المجاعة في حال عدم حصولهم على مساعدة سيما بعد صدور تقرير أممي يقول إن ثلاثة ملايين أفغاني بحاجة عاجلة لمواد غذائية في ظل الجفاف الذي يجتاح بشكل خاص مناطق في شمال وغرب البلاد قضى على المحاصيل والماشية وموارد الماء وأجبر مئات آلاف الناس على النزوح من ديارهم.

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