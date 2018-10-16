إيران تزود مدى صواريخها إلى 700 كم

أخبار الآن | إيران - (رويترز)

قال مسؤول كبير بالجيش الإيراني إن طهران زَودت مدى صواريخها الباليستية أرض-بحر إلى 700 كيلومتر في وقت يشهد تصاعدا في التوتر مع واشنطن بسبب عقوبات جديدة.



ونقلت وكالة فارس للأنباء عن أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري قوله إن طهران نجحت في صنع صواريخ باليستية أرض/ بحر، تـَقصِف أي مَركب أو سفينة من على بعد 700 كيلومتر ..

وتهدد إيران بعرقلة شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الخليج إذا حاولت واشنطن تقييد صادراتها النفطية.



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