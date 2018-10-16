ألمانيا ترحل مغربيا ساعد بهجمات 11 سبتمبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات الألمانية أن منير المتصدق، المغربيّ الجنسية، ساعد خاطفي الطائرات في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 يجري حاليّا نقله من سجن في ألمانيا استعدادا لترحيله، بعد قضائه عقوبة سجن مدتها 15 عاما لمساعدته في تنظيم هذه الهجمات في الولايات المتحدة.

وحكم على المتصدق بأقصى عقوبة، وهي السجن 15 عاما في 2007 بتهمة المساعدة على القتل.

وقال متحدث باسم وزارة داخلية ولاية هامبورج: "كل شيء يسير حسب الخطة الموضوعة"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل سوى قوله إن الإفراج عن المتصدق مسموح به اعتبارا من يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول إذا تم ترحيله على الفور.

وأظهرت صور رجل معصوب العينين يقوده شرطيان إلى طائرة هليكوبتر، وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه سينقل إلى فرانكفورت لترحيله إلى المغرب حيث تقيم أسرته.

ولم يذكر متحدث في هامبورج بالتحديد متى تنتهي فترة عقوبته، فيما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أنه من المقرر أن يظل محبوسا حتى نوفمبر/تشرين الثاني أو بداية العام المقبل.

ودفع محامي المتصدق، أثناء محاكمته عام 2007، بأنه لم يكن يعرف شيئا عن هجوم 11 سبتمبر، لكن الادعاء قال إنه لعب دورا محوريا مع مجموعة مختطف الطائرة محمد عطية بإدارة الشؤون المالية لبعض أعضاء الخلية.

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