مغردون يشيدون بدور المرأة الريفية في يومها العالمي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

احتفل العالم باليوم العالمي المرأة الريفية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 كانون الأوّل/ديسمبر2007، باعتبار الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر، يومًا دوليًا للمرأة الريفية، للإضاءة على دورها في تعزيز التنمية الزراعية.

وغرّد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، على هاشتاغ #اليوم_العالمي_للمرأة_الريفية، بنصوص وتغريدات مختلفة، عبّروا فيها عن تقديرهم لدورها المتميز في خدمة المجتمع.

وقالت احدى المغردات من تونس، " تحية إلى نساء الأرياف والمناطق المهمشة في ربوع تونس، اللاتى يعملن لتوفير لقمة العيش الحلال، لتوفر لنا الخضر والغلال".

فيما كتب حسين حمزة من لبنان، دعوا المرأة الريفية تعيش بسعادة، لا تحاولوا إدخال الانترنت إلى حياتها".

من جهة ثانية، انتقد أحد المغردين افتقار المرأة الريفية إلى الخدمات العامة، وحقها في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساواة.

وقال: "تفتقر النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية، والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والهياكل الأساسية، في حين يمارس كثير منهن مهامًا كثيرة مجهولة أو غير مدفوعة الأجر".

وتعمل المرأة الريفية في المناطق الزراعية، من خلال الاعتماد على الموارد الطبيعية لكسب عيشها، فيما تشكل نسبتها أكثر من ربع مجموع سكان العالم، وفي البلدان النامية، تمثل حوالي 43 في المائة من القوى العاملة الزراعية.

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