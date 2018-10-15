واشنطن: حزب الله ضمن 5 جماعات مرتكبة للجريمة عبر الحدود

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أدرجت الولايات المتحدة حزب الله اللبناني ضمن 5 جماعات مرتكبة للجريمة عابرة للحدود على حد تعبيرها .

وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إنه سيتم فرض عقوبات قاسية على حزب الله بسبب تورطه في العديد من الجرائم الإرهابية.



وكان قد وافق الكونجرس الأمريكي في وقت سابق على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على حزب الله.

وبحسب مشروع القانون سيحظر دخول أي شخص للولايات المتحدة يقدم دعما ماديا لحزب الله بأي طريقة كانت ، وينتظر مشروع القانون توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه قبل أن يصبح نافذا.

وتهدف العقوبات الجديدة إلى الحد من قدرة حزب الله على جمع الأموال وتجنيد عناصر، والضغط على البنوك التى تتعامل معه والبلدان الداعمة له، وعلى رأسها إيران ، ويعطي مشروع القانون للرئيس صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط إبلاغ الكونجرس بقراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وأن يبرر بأدلة أن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي.



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