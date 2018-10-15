عزل قائد الحرس الثوري الإيراني في قم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

عزل الحرس الثوري الإيراني أحد كبار قادته من منصبه على خلفية تجمع احتجاجي في مدينة قم لرجال دين متشددين هددوا الرئيس حسن روحاني بالموت في اللافتات التي رفعوها.



وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه تم عزل قائد الحرس الثوري الإيراني في مدينة قم غلام رضا أحمدي وعُين بدلا منه محمد شاه جراغي, وكان حسین طیبي فر قائد لواء الصادق الخاص برجال الدين في المدينة قد اُقيل من منصبه أيضاً.

يذكر أن بعض رجال الدين في الحوزة الفيضية في قم، كانوا قد رفعوا شعار "يا من أصبح التفاوض شعارك مسبح فرح في انتظارك"، وفسره بعض المقربين من الحكومة بأنه تهديد بالقتل ضد الرئيس حسن روحاني.

كما أثار الشعار تكهنات حول الأسباب الحقيقية لموت هاشمي رفسنجاني، الذي توفي إثر جلطة قلبية في مسبح بطهران، حسب ما أشار الطب الشرعي.

وكشفت صحيفة "إيران" بعد التجمع، أن "لواء الإمام الصادق" هو من ضمن الجهات المسؤولة عن هذا التجمع المثير للجدل.

و برغم ذلك، نفى المرجع الديني ناصر مكارم شيرازي، وحسين نوري همداني، وجامعة مدرسي "قم"، والحرس الثوري في المدينة، أن يكون لهم أي دور في التجمع الديني.

كما أعلن الحرس الثوري، في رسالة لمرجع التقليد شيرازي، أنه لم يكن لأي من عناصره حضور في هذا التجمع، طالبًا من شيرازي دعمه أمام أصحاب النفوذ، حسب تعبيره.

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