إيران تنفي تعرض سفارتها لتهديد إرهابي في أنقرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



نفي مصدر إيراني مسئول لوكالة رويترز بتعرض السفارة الإيرانية بأنقرة لتهديد إرهابي ، بعد أن نشرت صحيفة تركية تقريرا عن هجوم مخطط له على المبني.

واكد المصدر بأن العمل داخل السفارة سار بشكل طبيعي رغم تشديد إجراءات الأمن في المنطقة.

وقال المصور إن الشرطة فتشت مركبات وأغلقت لفترة وجيزة الشارع الذي تقع به السفارة أمام حركة المرور وأضاف أنها أعادت فتح الشارع بعد ذلك.

وذكر التلفزيون الإيراني أن وزارة الخارجية نفت أن تكون السفارة تعرضت لتهديد بتفجير قنبلة وأن يكون المبنى قد أخلي.

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