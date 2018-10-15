إطلاق نار واحتجاز رهينة قرب محطة القطار الرئيسية في كولونيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة الألمانية عن وقوع عملية إطلاق نار في محطة القطار الرئيسية في ميدان بيرسلاو الكائن خلف المحطة بمدينة كولونيا الألمانية مساء اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة الألمانية إنها انتشرت بشكل مكثف قرب محطة القطارات الرئيسة، مضيفة أنها تشتبه في احتجاز رهينة في المكان، فيما أشارت تقارير إعلامية مختلفة عن احتجاز أكثر من رهينة في المكان المذكور.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أنها ”نفترض وجود رهينة احتجزت إما في ماكدونالدز أو في صيدلية قريبة"، مرجحة أنها امرأة دون ذكر أي تفاصيل أخرى عنها.

في المقابل، ذكرت الشرطة أن هناك شواهد على تصاعد أدخنة في المنطقة حالياً، فيما فرضت عناصرها طوقاً أمنياً على نطاق واسع حول المنطقة المحيطة بميدان بيرسلاو الكائن خلف محطة القطار.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية عن سماع عدة أعيرة نارية أطلقت في محطة قطارات كولونيا.

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