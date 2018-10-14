مزيد من التضييق.. الصين تخوض معركة لمنع منتجات الحلال!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تويتر)

أطلقت السلطات الصينية حملة ضد منتجات الحلال مثل اللحوم ومعجون الأسنان وغيرها.

الحملة استهدفت إقليم شينجيانغ حيث يسكن أغلبية المسلمين في الصين، وهدفها "وقف تدخّل الإسلام في الحياة العلمانية"

وأفادت مذكرة نشرها الحساب الرسمي للمدينة على موقع (وي تشات)، أشهر مواقع التراسل في الصين، بأن زعماء الحزب الشيوعي في أورومتشي قادوا كوادره للقسم على "خوض معركة حاسمة ضد الأطعمة الحلال".

وتواجه الصين انتقادات شديدة من الجماعات الحقوقية والحكومات الأجنبية وسط تقارير عن إجراءات عقابية صارمة شهدت احتجاز مليون شخص معظمهم من الويغور المسلمين في شينجيانغ.

وتنفي الصين أنها ترتكب انتهاكات ممنهجة لحقوق مسلمي شينجيانغ، قائلة إنها تتخذ فقط إجراءات صارمة ضد "التطرف" و "النزعة الانفصالية" في الإقليم.

كما قال زعماء الحزب الشيوعي إنهم سيلزمون مسؤولي الحكومة وأعضاء الحزب باعتناق الفكر الماركسي اللينيني وبالتحدث لغة الماندرين الصينية في العلن.

ويتمتع الصينيون من الناحية النظرية بحرية ممارسة أي دين، لكنهم يخضعون لمستويات متزايدة من الرقابة مع محاولة الحكومة وضع الشعائر الدينية تحت سيطرة الدولة الصارمة.

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