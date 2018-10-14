كوريا الجنوبية توقف إستيراد النفط الإيراني

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت كوريا الجنوبية عدم إستيراد أي كميات من النفط الإيراني تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على طهران وتُعَدُّ كوريا الجنوبية أول دولة تُوقِف واردات النفط من إيران كليا، حيث لم تشتر أي كميات من الخام الإيراني منذ نحو 3 أشهر في أعقاب إعادة فرض عقوبات على طهران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن يوليو الماضي، أن حظر الحصول على النفط الإيرانى سيدخل حيز التنفيذ فى 4 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على ضمان إلتزام العالم بتنفيذ العقوبات التى فرضتها واشنطن على طهران، محذرًا من اسيتراد النفط الإيرانى قائلا "الحصول على النفط الإيرانى بعد 4 نوفمبر سيعد خرقا للعقوبات الأمريكية".

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا اتفقوا على الامتثال بنسبة 100% لتخفيضات الإنتاج، والذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع أوبك في يونيو الماضي..

إقرأ أيضا: داعش يلجأ إلى غسيل الأموال لإعادة تمويل مقاتليه