تقرير للأمم المتحدة: الفحم الصومالي يتم تهريبه عبر إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلن خبراء لجنة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الصومال، أن صادرات الفحم المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن تتزايد، علماً بأنها تدرّ ملايين الدولارات سنوياً على متطرفي جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة، وغالباً ما يمرون عبر إيران لإخفاء أصولهم من خلال وضع شهادات منشأ مزورة، مما يعد انتهاكاً للحظر الدولي.

وأَضاف الخبراء في تقريرهم الرسمي، أنه بعد مرور 6 أعوام على قيام مجلس الأمن الدولي بمنع تصدير الفحم النفطي الصومالي ، يتم تهريب ما يقدَّر بثلاثة ملايين كيس من الفحم كل عام.

وبحسب التقرير فإن الوجهات الرئيسية هي موانئ في إيران، حيث يُنقل الفحم -الذي يزوَّر منشؤه أصلاً بعبارات تقول إنه آت من جزر القمر أو غانا أو ساحل العاج- من أكياس خضراء - زرقاء إلى أكياس بيضاء كُتب عليها «صنع في إيران». ثم تُحمل الأكياس على سفن ترفع العلم الإيراني وتُرسل إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى عمان، مع شهادات تفيد بأن إيران بلد منشأ الفحم.

ويقول تقرير مراقبو العقوبات إن إيران كانت حلقة ضعيفة في تنفيذ حظر الفحم، مضيفين أن طهران لم تتعاون إلى حد كبير مع تحقيقاتها. ولم تصدر ردود فعل فورية من البعثات المعنية.

ويقول التقرير أنه منذ مارس آذار 2018 شكلت كل من كيش وكيم في إيران ملاذا للفحم الصومالي وكانتا المنطقتان الحرتان في كيش وكيم الوجهة الرئيسية لاستقباله، حيث تحظر الأمم المتحدة تصدير الفحم الصومالي منذ 2012، لقطع مصادر التمويل عن جماعة الشباب.

والفحم الصومالي المصنوع من أشجار الأكاسيا، يشتهر في دول الخليج بسبب رائحته الطيبة التي تأتي على اللحوم المشوية وتبغ النراجيل. وعمليات التهريب تلك ذات فائدة مالية عالية لجماعة الشباب التي تفرض ضرائب على الفحم عند نقاط التفتيش، وفقاً لمراقبي الأمم المتحدة المكلفين بتقييم الامتثال للجزاءات المفروضة على الصومال وإريتريا.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة «تم إنتاج 3,6 مليون كيس من الفحم في 2017» للتصدير، جنت منها جماعة الشباب عائدات «لا تقل عن 7,5 مليون دولار» بتقاضيها نحو 2,5 دولار على الكيس.

وذكر التقرير أن تطبيق الحظر على استيراد الفحم تحسن لا سيما مع ضبط عمان والإمارات العربية المتحدة حمولات من الفحم الصومالي. لكن المحققين انتقدوا بصورة خاصة إيران، مشددين في تقريرهم على قلة تعاون إيران خلال التحقيقات المرتبطة بحظر استيراد وتصدير الفحم من الصومال. كما دعوا دولاً مثل ساحل العاج وغانا إلى ضبط عمليات إصدار شهادات المنشأ بشكل أفضل.

ويقول التقرير إن بعض شهادات المنشأ المزيَّفة للفحم المُصدَّر هي عمليات تزوير صريحة، يتم إجراؤها من دون أي تدخل رسمي من الدول المعنية. لكن المراقبين الآخرين أكدوا أنه من الواضح أن شهادات أخرى، مثل شهادات إيران، يتم إصدارها من خلال القنوات الرسمية.

وقال المراقبون إن دولاً أخرى مثل غانا وساحل العاج سمحت لمهربي الفحم باستغلال نقاط الضعف في أنظمتها لإصدار مثل هذه الشهادات وتحمل بعض المسؤولية عن التطبيق غير المكتمل للإجراءات.

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