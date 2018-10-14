ترامب يستقبل القس الأمريكي في البيت الأبيض

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، السبت، القس الأمريكي أندرو برانسون الذي أفرجت عنه السلطات التركية بعد عامين من الاحتجاز في تركيا بتهمة دعم منظمة إرهابية.

ووصل القس الأمريكي إلى قاعدة عسكرية تقع على مشارف واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة برفقة زوجته نورين، بعد أن قضت محكمة تركية بالإفراج عنه لانقضاء مدة السجن، كما ألغت إقامته الجبرية ليتمكن من العودة إلى بلاده.

وشكر القس المفرج عنه ترامب وأعضاء الكونغرس لدى استقباله.

وكانت المحكمة التركية قد قضت، الجمعة، بالسجن 3 سنوات وشهر و15 يوما على برانسون، مع رفع الإقامة الجبرية ومنع السفر.

ويعني الحكم إطلاق سراح القس، وذلك لأنه وفقا للقانون التركي، يطلق سراح من يحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد قضائه عامين في السجن، وهو ما حدث مع برانسون.

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