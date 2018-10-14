العاصفة ليزلي تقطع الكهرباء في البرتغال

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إنقطع التيار الكهربائي عن 300 ألف منزل في البرتغال بعد أن ضربت العاصفة المدارية ليزلي ساحل البلاد على المحيط الأطلسي محملة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وارتفاع كبير في الأمواج.



وتسببت العاصفة في اقتلاع ألفِ شجرة على الأقل في بلدات ساحلية إلى الشمال من لشبونة كما ألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء وتسببت في إغلاق الطرق.

وانخفضت قوة ليزلي من إعصار إلى عاصفة قبل وصولها للبرتغال في وقت متأخر من مساء السبت. وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم والابتعاد عن المناطق الساحلية.

وقالت السلطات إن شجرة سقطت وأغلقت بشكل مؤقت الطريق السريع (إيه1) الذي يمر عبر أنحاء البرتغال.

وكانت قوة العاصفة على أشدها خلال الليل إذ كانت محملة برياح وصلت سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة لكن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة تراجعت إلى حد كبير بحلول صباح الأحد.

وفي إسبانيا تسببت رياح بلغت سرعتها مئة كيلومتر في الساعة في اقتلاع أشجار في وسط البلاد في وقت مبكر من صباح الأحد كما أصدرت خدمات إدارة الطوارئ تحذيرات من سيول في شمال وشمال غرب البلاد لفترتي بعد ظهر ومساء الأحد ونصحت السكان بتجنب القيادة أثناء العاصفة.

وفي الأسبوع الماضي لقي 12 شخصا حتفهم جراء السيول في جزيرة مايوركا في البحر المتوسط.

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