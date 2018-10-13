11 قتيلا في اصطدام حافلة بشاحنة في اليونان

أخبار الآن | أثينا - اليونان (صحف)

قتل أحد عشر مهاجراً بينهم ثلاثة قاصرين اثر اصطدام حافلتهم من الأمام بشاحنة، وهي في طريقها من تركيا إلى اليونان، بالقرب من ميناء كافالا اليوناني، بحسب ما ذكرته هيئة إذاعة "إي آر إيه"، اليوم.

ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث، وأفادت التقارير بإصابة سائق الشاحنة بإصابات طفيفة.

وانتشل رجال الاطفاء إحدى عشرة جثة من الحافلة التي كانت تنقل على الارجح مهاجرين ومتوجهة الى تسالونيكي، في الشطر الشمالي من بحر ايجه.

وشددت الشرطة اليونانية في بيان على ان هذه الحافلة استُخدمت في السابق لنقل مهاجرين بصورة غير شرعية، وان سائقها لم يمتثل السبت لتحذيرات عناصر الشرطة الذين كانو يريدون تفتيشها.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تعرضت حافلة صغيرة يستخدمها مهربون وكانت تقل 16 شخصا معظمهم من سوريا وايران، لحادث قرب كافالا اسفر عن ستة قتلى بينهم ثلاثة اطفال.

وتفيد التقارير اليونانية بإلقاء القبض على مهربين بصورة شبه يومية خلال قيامهم بتهريب المهاجرين من الحدود التركية، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى اليونان 12 ألف مهاجر عبر هذا الطريق البري، بحسب الأرقام الرسمية.

ومع ذلك، يواجه المهاجرون الذين يريدون الوصول إلى دول وسط وغرب أوروبا عبر اليونان، صعوبات بسبب إغلاق ما يسمى "طريق البلقان" أمامهم، فضلاً عن تعزيز الإجراءات الحدودية.

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