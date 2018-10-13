نسي ابنته الصغيرة فوقعت الكارثة!

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

في حادثة ليست هي الأولى من نوعها في العالم أعلنت شرطة ولاية شمال الراين وستفاليا بمدينة ديتمولد الألمانية عن حادث مأساوي ذهب ضحيته طفلة لم يتجاوزعمرها الأشهر، وذلك عندما نسي رجل ابنته فوق الجزء الخلفي من السيارة فوقعت المأساة.

أسوأ ما قد يحدث للمرء في الحياة هو موت ابنه قبله، لكن هذه المرة كان الأب المتسبب في موت طفلته عن طريق الخطأ؟

حيث كان الرجل يغادر منزله بصحبة طفليه، وبينما كان يربط داخل السيارة ابنه البالغ من العمر 18 شهرا وضع الإبنة الصغرى فوق الجزء الخلفي للسيارة.

فقد نسيها فوق السيارة ومن ثم جلس في السيارة وشغلها ثم بدء بتحريك السيارة إلى الخلف عندها تدحرجت الطفلة وسقطت ودهستها السيارة لتتوفى مباشرة.

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