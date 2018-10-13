ما سبب تأرجح الطائرات في الهواء؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عاش مئات الركاب لحظات من الرعب بسبب العاصفة "كالوم" التي ضربت بريطانيا، وذلك أثناء محاولتهم لهبوط الطائرات في مطاري مانشستر وبريستول، ولكن الطائرات تمكنت من الهبوط بأمان بفضل خبرة الطيارين، ونجاحهم في التعامل مع مثل هذه الأحوال الجوية الصعبة وذلك وفقا ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهر مقطع الفيديو مشاهد مخيفة في المطارين، رياحا عاتية أفقدت توازن الطائرات في الهواء أثناء محاولاتها الهبوط.

اقرأ المزيد : قتلى جراء فيضانات وانهيارات طينية في اندونيسيا

وخلفت هذه العاصفة أثار تسببت في تقطعت السبل بآلاف المسافرين في مطارات بلفاست ومانشستر ودبلن وكارديف ونيوكواي مما أدت إلى إلغاء الرحلات، فيما توقفت حركة القطارات بويلز وديفون وكورنوول.

وأكد المكتب الوطني للأرصاد في بريطانيا ، من هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من بريطانيا، جرّاء العاصفة، مشدد على أهمية توخي الحذر، ومراقبة نشرات الطقس بصورة مستمرة.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، أن أكثر من 30 ألف منزلا في أيرلندا، و950 منزلا جنوب في إنجلترا، باتت دون تيار كهربائي، بسبب الرياح العاتية.

مزيد الأخبار:

11 قتيلا في اصطدام حافلة بشاحنة في اليونان