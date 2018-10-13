قتلى في انفجارين بإقليم بيدوة الصومالي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مطعما ومقهىً شعبياً جنوب غربي الصومال على ما أفادت الشرطة.



وقال مسؤول في الشرطة في عاصمة إقليم بيدوة حيث وقع الهجوم إن الانفجارين استهدفا مطعما قرب الدوار الرئيس ومقهى في المدينة ما أدى أيضا الى اصابة 10 آخرين.

وقال شهود عيان "يبدو أن هذه الهجمات تم تنسيقها بطريقة تلحق خسائر بشرية كثيرة بسبب الأهداف التي اختارها المهاجمون" , كما قال آخرون "شاهدنا ثماني جثث لمدنيين يتم نقلها من مكان الانفجار الاول فيما كان هناك عدة سيارات اسعاف تجمع القتلى والجرحى من موقع الانفجار الثاني. ليس لدينا العدد الدقيق للقتلى حتى الان".

ووقع الاعتداءان عشية الذكرى الأولى لتفجير شاحنة في مقديشو خلّف أكثر من 500 قتيل في أسوأ هجوم على الاطلاق في الصومال , واتهمت الحكومة الصومالية جماعة الشباب التابعة للقاعدة بالوقوف خلفه.

وخسرت جماعة الشباب الصومالية التي طردت من مقديشو عام 2011 الماضي معظم معاقلها ، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن منها عملياتها وهجماتها الانتحارية بما يشمل تلك التي تنفذها في العاصمة الصومالية ضد أهداف حكومية وأمنية أو مدنية.

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