قتلى جراء فيضانات وانهيارات طينية في اندونيسيا

أخبار الآن | سومطرة - اندونيسيا- (وكالات)

اسفرت الفيضانات والانهيارات الطينية في جزيرة سومطرة عن مصرع اثنين وعشرين شخصًا على الأقل.



المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية الإندونيسية، قال أن من بين الضحايا أحد عشر تلميذا كانوا داخل مدرسة وجرفتهم السيول فيما لايزال أحد التلاميذ مفقودًا ورجال الإنقاذ يبحثون عنه.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمطار الغزيرة انهمرت على منطقة مانديلينج ناتال في سومطرة الشمالية، ودمرت أكثر من 20 منزلا.

وقال قائد الشرطة في مانديلينج ناتال، لوكالة لرويترز إن السلطات تتحقق مما إذا كان هناك ضحايا آخرون محتملون.

ومضى قائلا: "يبحث رئيس الحي مع الأسر المحلية إن كان هناك أشخاص مفقودون لأن السيول جرفت 12 منزلا وأصابت 8 منازل بأضرار شديدة".

وأضاف قاد الشرطة أن 29 طالبًا كانوا في فصل في المدرسة بقرية موارا سالادي عندما انهمرت السيول بوحشية على المدرسة مساء الجمعة. وأظهرت صور للكارثة نشرت في وسائل إعلام محلية رجال الإنقاذ يحفرون وسط الوحل والأنقاض في مبنى منهار.

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