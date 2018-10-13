قتلى بانفجار استهدف تجمعا سياسيا في أفغانستان

أخبار الآن | طخار - افغانستان - (وكالات)

قال مسؤولون أفغان إن عددا من الأشخاص قتلوا في انفجار وقع بتجمع انتخابي في شمال شرق البلاد قبل انتخابات برلمانية مقررة الشهر الجاري . المتحدث باسم الشرطة قال إن مواد ناسفة زُرعت في دراجة نارية قرب التجمع الانتخابي لمرشحة افغانية .

وكان حشد تجمع للاستماع للمرشحة إلا أن الشرطة ذكرت أنها لم تكن متواجدة في المكان وقت وقوع الانفجار. وكثيرا ما يشهد إقليم طخار الواقع على الحدود مع طاجيكستان أعمال عنف ينفذها مقاتلو طالبان.

ومن المقرر أن تجري أفغانستان انتخابات برلمانية في 20 أكتوبر تشرين الأول. والثلاثاء وقع هجوم انتحاري في تجمع انتخابي جنوب البلاد مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.

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