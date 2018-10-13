البنتاغون يحقق في خرق إلكتروني لبعض سجلات السفر لديه

أخبار الآن | واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تحقق في خرق إلكتروني لبعض سجلات السفر لديها على نحو أدى إلى كشف معلومات شخصية. وقال المتحدث باسم البنتاغون يوم الجمعة إن الخرق لم يؤثر إلا على نسبة صغيرة من العاملين

وقال تقرير للحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي إن البنتاغون كان بطيئا في حماية أنظمة أسلحة رئيسية من الهجمات الإلكترونية وإنه يجد من آن لآخر نقاط ضعف حرجة في تلك الأنظمة يمكن أن يستغلها المخترقون.

وقال اللفتنانت كولونيل جوزيف بوتشينو إنه حدث خرق لبعض ”المعلومات المحددة للهوية الشخصية“ بعدما تم اختراق موقع ”متعهد تجاري واحد“. وأن البنتاجون يحقق في الأمر. وتم إبلاغ القيادة العسكرية بهذا الخرق في الرابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال تقرير للحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي إن البنتاجون كان بطيئا في حماية أنظمة أسلحة رئيسية من الهجمات الإلكترونية وإنه يجد من آن لآخر نقاط ضعف حرجة في تلك الأنظمة يمكن أن يستغلها المخترقون.

وفي الآونة الأخيرة أصدرت دول غربية إدانات منسقة لروسيا لإدارة ما وصفته هذه الدول بحملة اختراق عالمية استهدفت مؤسسات مثل هيئات مكافحة المنشطات الرياضية وشركة للطاقة النووية ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية. وبلهجة تعد من أقوى اللهجات التي استهدفت موسكو منذ الحرب الباردة، قالت بريطانيا إن روسيا أصبحت ”دولة مارقة“.

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