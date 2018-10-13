استلام المقاتلات إف-35 لم يتأثر بتحطم إحداها في سبتمبر

أخبار الآن | ملبورن- استراليا (رويترز)

قالت قوات الدفاع الاسترالية يوم السبت إن استلام مقاتلات إف-35 من الولايات المتحدة لا يزال قائما رغم قرار منع هذه الطائرات من التحليق بعد تحطم إحداها في سبتمبر أيلول.

ومُنعت جميع طائرات إف-35 الأمريكية والدولية التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن من التحليق الأسبوع الماضي حتى يتسنى فحص أنابيب الوقود في إطار تحقيق بشأن تحطم الطائرة في ولاية ساوث كارولاينا يوم 28 سبتمبر.

ونقلت قناة (إيه.بي.سي تي في) عن بيان لقوات الدفاع الاسترالية قوله إن توقف عمليات الطائرات الحربية ”لن يؤثر على تسليم استراليا الطائرة“. وتسلمت استراليا تسع مقاتلات إف-35 وتعهدت بشراء 72 منها ومن المتوقع أن تصبح جميع الطائرات في طور التشغيل الكامل بحلول عام 2023. والطائرات التسع متوقفة في قاعدة تدريب في أريزونا.

وقالت قوات الدفاع الاسترالية ”ستعود الطائرات الاسترالية من طراز إف-35 والمتمركزة حاليا في الولايات المتحدة إلى عمليات التحليق بمجرد استكمال فحوص السلامة“.

المزيد من الأخبار

الجيش الأمريكي يوقف استخدام مقاتلات "إف 35"

الولايات المتحدة تتكبد أول خسارة في طائراتها المقاتلة أف 35