ولاية واشنطن الأمريكية تلغي عقوبة الإعدام

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قررت ولاية واشنطن الأمريكية إلغاء عقوبة الإعدام من منظومة العدالة فيها. واعتبرت المحكمة العليا في الولاية أن عقوبة الإعدام مخالفة للدستور.

وقرر القضاة أن تتحول أحكام الإعدام إلى أحكام بعقوبة السجن مدى الحياة. ولم تنفذ الولاية أحكام الإعدام منذ عدة أعوام.

يتراجع عدد المحكوم عليهم بالإعدام بصفة عامة في الولايات المتحدة. وكانت عدة ولايات أمريكية ألغت عقوبة الإعدام في الأعوام الماضية، أوعطلت تنفيذها.



وقال مركز معلومات عقوبة الإعدام إن "هذه العقوبة لم تعد موجودة في عشرين ولاية من أصل خمسين، من بينها واشنطن".

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