دينا باول تنسحب من المرشحين لمنصب سفير أمريكا بالأمم المتحدة

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (رويترز)

انسحبت المصرية دينا باول، المسؤولة التنفيذية في بنك جولدمان ساكس، من دائرةِ المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأبلغت باول الرئيس دونالد ترامب هاتفيا بأنها تشرفت بأن يُجرى النظر في توليها المنصب لكنها تخطط للبقاء في منصبها الحالي في جولدمان ساكس.

ويقول ترامب إن عددا من الأشخاص يرغبون في تولي ذلك المنصب. وقال مصدر مطلع إن ترامب يبحث إسناد المهمة إلى السفيرة الأمريكية في كندا كيلي كرافت. وقال مصدر إن وزير الداخلية ريان زينكي مرشح لتولي المنصب.

وتحدث ترامب مع باول عن المنصب منذ إعلان السفيرة الحالية نيكي هيلي اعتزامها الاستقالة هذا الأسبوع. وشغلت باول من قبل منصب نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. وعادت باول إلى جولدمان ساكس هذا العام وهي عضو في اللجنة الإدارية بالبنك.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن لديه عدة مرشحين لخلافة هيلي التي أعلنت استقالتها يوم الثلاثاء.

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