في اليوم العالمي للفتاة.. كفاح ناعم ألهم البشرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

منذ أربع سنوات كرست الأمم المتحدة يوم الـ11 من أكتوبر/تشرين الأول للاحتفال بالفتاة واعتبارها مناسبة سنوية لاعتراض أهم المشاكل التي تواجهها في كثير من المجتمعات مثل الزواج المبكر والحرمان من حق التعليم والدعارة، كذلك لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات وإيلائهن فرصا أكبر في الصحة والتعليم والمساواة بينهن في الحقوق والواجبات والتوعية من مغبة اعتماد سياسة التفريق على أساس الجنس.

وفي هذا الصدد تسلط الأمم المتحدة الضوء ومعها أيضا العديد من الجمعيات الأهلية والحكومية على تجارب مضيئة شكلت الفتيات فيها رمزا للكفاح الناعم ضد الأعراف السائدة والقيم المتشددة والتي يصل فيها حد الحرمان من أبسط الحقوق.

وفيما يلي نستعرض وإياكم أسماء بعض الفتيات اللاتي خضن تجارب ملهمة حصدوا لأجلها جوائز عالمية:

- ملالا يوسف:

هي ناشِطَة باكستانية في مَجال تعليم الإناث، وأصغر حاصلة على جائزة نوبل للسلام على الإطلاق. اِشتَهَرت بِدِفاعِها عن حقوق الإنسان وخاصَّةً التَّعلِيم وحقوق المرأة في منطقة وادي سوات ضِمنَ مُقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربِ باكستان، حيثُ كانت تُعاني منطقتها من محاولة حظِّر حركة طالبان للفتيات من الذَّهاب للمدارس، وحصلت حملات ملالا على دعم دُوليٍّ مُنذُ ذّلِكَ الحين.

- نادية مراد:

هي ناشطة إيزيدية عراقية من قرية كوجو في قضاء سنجار ولدت في سنة 1993، تم تعينها عام 2016 كسفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، كما حصلت مؤخرا على جائزة نوبل للسلام.

كانت نادية إحدى ضحايا تنظيم داعش الذي قام بأخذها لتكون سبية عندهُ بعد أن تمكنَ من احتلال منطقتها وقتل أهلها في القرية من بينهم أمها وستة من أخوانها، لكنها بعد فترة استطاعت الهرب من قبضة داعش لوجهة آمنة قبل ترحيلها إلى ألمانيا لتتلقى العلاج من الأذى الجسدي والنفسي الذي تعرضت له من قبل داعش بما في ذلك الاغتصاب الجنسي والعنف وكافة أنواع التنكيل. .

- يسرى مارديني:

ولدت يسرى مارديني سنة 1998 في دمشق، فرّت سنة 2015 من الحرب الدائرة في سوريا عبر بيروت، ثم أزمير - تركيا وصولا إلى لسبوس - اليونان، مع أختها سارة وهي أكبر منها سنّا. تعطّل القارب الذي كان سيوصلهما إلى جزيرة لسبوس، فأضطرت يسرى وأختها وامرأة ثالثة أن يسبحن لدفع وسحب القارب لمدة ثلاث ساعات وإيصاله إلى الشاطئ.

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