طالبان تقتل 15 شرطيا في أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال مسؤول أفغاني إن طالبان قتلت على الأقل 15 من أفراد شرطة مع استمرار القتال قبيل الانتخابات المقررة هذا الشهر، في حين قُتل 21 من طالبان في عملية في إقليم وردك غربي العاصمة كابول.



تأتي أعمال العنف بعد تكثيف طالبان الهجمات الإرهابية لإظهار قوتها قبل الانتخابات.



وقال عمرو الدين والي عضو مجلس إقليم قندوز بشمال أفغانستان إن 15 من أفراد شرطة الحدود قتلوا عندما هاجم مقاتلو طالبان نقطة تفتيش في منطقة قلعة زال.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة إن 25 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب سبعة.

وفي وقت سابق قالت إدارة الأمن الوطني في بيان إن قوات خاصة مدعومة بضربات جوية قتلت 21 على الأقل من أعضاء طالبان بينهم قادة كبار تجمعوا لتخطيط هجمات بهدف تعطيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 تشرين الأول أكتوبر.

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