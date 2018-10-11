رسميا.. بلجيكا تتهم الدبلوماسي الإيراني بالارهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة-(وكالات)

قال الادعاء البلجيكي، إنه تم توجيه الاتهام إلى دبلوماسي وثلاثة إيرانيين آخرين بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة بالمنفى في فرنسا يونيو الماضي.

وكان الدبلوماسي ، أسد الله اسدي يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا واعتقل في ألمانيا للاشتباه في تخطيطه لهجوم على المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو تكتل مقره باريس لجماعات معارضة في المنفى.

وقال المدعي العام البلجيكي، إن ألمانيا رحلت الدبلوماسي أمس الثلاثاء إلى بلجيكا حيث وُجه الاتهام إليه بالإعداد لتنفيذ هجوم إرهابي.

مصدر الصورة: الحرة

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