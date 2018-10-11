عاجل

ترامب "لا يملي سياسته على الاحتياطي الفدرالي"

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (أ ف ب)

أعلن المستشارُ الاقتصادي الرئيسي للبيت الأبيض لاري كودلو الخميس، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب "لا يُملي سياسته" على الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وأدى رفعُ معدلاتِ الفائدة والخشيةِ من تداعياتِ الحربِ التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى انهيارٍ في بورصة وول ستريت، والبورصات العالمية الأخرى.

وقال لشبكة "سي أن بي سي" "نعلم ان الاحتياطي الفدرالي هيئة مستقلة، والرئيس لا يملي سياسته على الاحتياطي الفدرالي" وذلك بعدما اتهم ترامب الاربعاء الاحتياطي بأنه "أصيب بالجنون" بعدما قرر رفع معدلات الفائدة.

واضاف كودلو "ما حصل امس (الاربعاء) من وجهة نظري هو تصحيح طبيعي في سوق تنحو الى الارتفاع".

واكد ان الاقتصاد الاميركي في وضع ممتاز مع نسبة التوظيف المرتفعة وازدياد النمو من دون ضغوط كبيرة ناجمة عن التضخم.

 

اقرأ أيضا:
ترامب يكشف موعد القمة مع زعيم كوريا الشمالية

ترامب يقبل إستقالة نيكي هايلي

#ترامب #اخبار عالمية #امريكا

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...