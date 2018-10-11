ترامب "لا يملي سياسته على الاحتياطي الفدرالي"

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (أ ف ب)

أعلن المستشارُ الاقتصادي الرئيسي للبيت الأبيض لاري كودلو الخميس، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب "لا يُملي سياسته" على الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وأدى رفعُ معدلاتِ الفائدة والخشيةِ من تداعياتِ الحربِ التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى انهيارٍ في بورصة وول ستريت، والبورصات العالمية الأخرى.

وقال لشبكة "سي أن بي سي" "نعلم ان الاحتياطي الفدرالي هيئة مستقلة، والرئيس لا يملي سياسته على الاحتياطي الفدرالي" وذلك بعدما اتهم ترامب الاربعاء الاحتياطي بأنه "أصيب بالجنون" بعدما قرر رفع معدلات الفائدة.

واضاف كودلو "ما حصل امس (الاربعاء) من وجهة نظري هو تصحيح طبيعي في سوق تنحو الى الارتفاع".

واكد ان الاقتصاد الاميركي في وضع ممتاز مع نسبة التوظيف المرتفعة وازدياد النمو من دون ضغوط كبيرة ناجمة عن التضخم.

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