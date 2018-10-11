الصراعات تجبر 250 ألف أفغاني على النزوح

أخبار الآن | أفغانستان (وكالات)

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير أن الصراعات الدائرة في أفغانستان تسببت في نزوح نحو 250 ألف شخص بأنحاء الدولة حتى الآن هذا العام.

ووفقا للتقرير، نزح إجمالي 249233 شخصا داخليا جراء الصراعات في الفترة من أول يناير وحتى 7 أكتوبر الجاري، من بينهم 88 ألف شخص منذ يوليو.

وفي الأسبوع الماضي، نزح أكثر من 28400 شخص في مناطق شمالي وشمال شرقي أفغانستان. ونزح نحو 25 ألفا من هؤلاء من 3 مناطق فقط في إقليم تخار، وفقا للأمم المتحدة.

ونزح ما لا يقل عن 1400 شخص من إقليمي غزني وباكتيكا في الأسبوع الماضي.

وسجل إقليم كونار أيضا نزوح عدد كبير من الأشخاص مؤخرا، حيث ترك ما لا يقل عن 1000 شخص ديارهم وفروا إلى أماكن أكثر أمانا، وفقا للتقرير.

وفي الفترة من يناير حتى بداية أكتوبر عام 2017، نزح 325 ألف شخص تقريبا بسبب الصراع في أفغانستان. وفي عام 2017 بالكامل، بلغ العدد 445 ألف شخص.

وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 216 ألف أفغاني نزحوا بسبب الجفاف الشديد، ولاسيما في غرب البلاد.

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