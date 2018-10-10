مداهمة أندية بلجيكية بتهمة التلاعب بنتائج المباريات

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نفذت الشرطة البلجيكية مداهمات في سبع دول يوم الأربعاء استهدفت النيابة العامة البلجيكية من خلالها أبرز أندية كرة القدم في البلاد ، في إطار تحقيق في الفساد والتلاعب بنتائج المباريات.

ونفذ 220 شرطيا 44 عملية تفتيش للمنازل في أنحاء بلجيكا، بتهم إحتيال مرتبط بالعمولات على انتقالات اللاعبين والتلاعب بنتائج المباريات في الدوري البلجيكي للدرجة الأولى بالإضافة إلى فرنسا، لوكسمبورغ، قبرص، مونتينيغرو، صربيا ومقدونيا بحسب ما أشار الادعاء البلجيكي، كما تم توقيف مدرب نادى بروج



كان متحدث باسم النيابة العامة أكد في وقت سابق توقيف وكيل اللاعبين الشهير البلجيكي-الإيراني موجي بايات (44 عاماً) المدير السابق لنادي شارلروا الذي أوقف في منزله، مؤكدا ما ذكرته وسائل إعلامية أخرى.

وأوقف أيضا الكرواتي إيفان ليكو مدرب نادي بروج الذي يشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما ذكر مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس، على غرار هرمان فان هولسبيك المدير العام السابق لأندرلخت النادي الأكثر تتويجا في البلاد.

وتتم مداهمة مقار عدة أندية في الدوري البلجيكي، على غرار بروج، أندرلخت، ستاندار ليغ وغنك.

واستهدفت مداهمات الشرطة أيضا منازل مدراء الأندية، وكلاء اللاعبين، الحكام، محام سابق، مكتب محاسبة، مدرب، صحافيين وبعض المتواطئين المحتملين.

وذكر الادعاء أن الاشتباه بتلاعب في المباريات ظهر خلال التحقيق في الاحتيال، مع التركيز على المباريات المقامة في الموسم الماضي.

وحلت بلجيكا ثالثة في مونديال روسيا 2018 الصيف الماضي بعدما قدمت مستويات لافتة، وهي تحتل صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي بيد أن بطولتها المحلية ليست ضمن الدوريات الخمسة الكبار في القارة العجوز.

اقرا ايضا

ميزة جديدة من غوغل على تطبيق "فاميلي لينك"