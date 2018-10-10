"مايكل" يهدد 3.7 مليون أمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا أنها طلبت من السكان الالتزام بأوامر الإجلاء، مشيرة إلى أن ثلاثة ملايين و سبعمائة ألف أمريكي مهدّدون بالخطر جراء الإعصار العنيف.



ويتجه الإعصار مايكل إلى سواحل فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، و قد تَحَوَّلَ إلى الفئة الرابعة، كما أعلن المركز الوطني للأعاصير، واصفا العاصفة بأنها "شديدة الخطورة".



وترافق الإعصار رياح بسرعة 210 كلم في الساعة، ويرتقب أن يضرب السواحل الأربعاء خلال النهار.

وكان حاكم الولاية ريك سكوت، حذر الثلاثاء من "أنها عاصفة هائلة والتوقعات تزداد خطورة .. الآن هو وقت الاستعداد".

وأضاف أن العاصفة "تشكل تهديدا قاتلا مع اشتداد قوتها"، ووصفتها وسائل إعلام أمريكية بـ"الوحش".

ولا تزال ولايتا كارولاينا الشمالية والجنوبية تتعافيان من الإعصار فلورانس، الذي خلّف عشرات القتلى وتسبب في خسائر قدرت بمليارات الدولارات الشهر الماضي.

وشهد العام الماضي سلسلة عواصف كارثية ضربت غرب الأطلسي ومن بينها إيرما وماريا وهارفي. وتسبّبت في خسائر قياسيّة وصلت إلى 125 مليار دولار عندما أدّت إلى فيضانات في مدينة هيوستن.

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