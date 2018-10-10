حداد مستعد لمناظرة خصمه لرئاسة البرازيل

أخبار الآن | البرازيل ( أ ف ب )

أعلن مرشح اليسار للرئاسة في البرازيل فرناندو حداد الاربعاء استعداده "للذهاب حتى الى مستوصف طبي" للمشاركة في مناظرة مع خصمه مرشح اليمين المتطرف جايير بولسونارو الذي تعرض لاعتداء، متهما إياه بالتهرب من مواجهته.

وجاء كلام حداد خلال مؤتمر صحافي عقده لوسائل الاعلام الاجنبية في ساو باولو، للرد على إعلان إلغاء مناظرة بين المرشحين كانت مقررة الخميس بسبب اعتذار بولسونارو الضابط السابق في الجيش عن عدم المشاركة.

وقال حداد في مؤتمر صحافي "أنا مستعد للذهاب الى المستوصف الطبي الذي يختاره، لا مشكلة لدي، إن البرازيليين بحاجة لمعرفة الحقيقة. إذا كانت هناك معلومات كاذبة فسنتعاطى معها كشخصين راشدين ومن دون أعمال صبيانية على الانترنت".

وكان بولسونارو تعرض للطعن في السادس من ايلول/سبتمبر خلال حملته الانتخابية ولازم المستشفى ثلاثة أسابيع.

وتذرع مرشح اليمين المتطرف بوضعه الصحي لعدم المشاركة الاسبوع الماضي في المناظرة الوحيدة التي كانت حددت بين الاثنين قبل موعد الدورة الاولى الاحد الماضي في السابع من تشرين الاول/اكتوبر. إلا أن وضعه الصحي لم يمنعه من اجراء مقابلة تلفزيونية من منزله.

ويعتبر جايير بولسونارو الأوفر حظا للفوز بالدورة الثانية بعد أن حصل خلال الدورة الاولى على 46% من الاصوات مقابل 29% لمنافسه حداد، المقرب جدا من الرئيس السابق المسجون بعد ادانته بالفساد ايناسو لولا دا سيلفا.

وأضاف حداد في مؤتمره الصحافي "خلال مناظرة لا يمكنك التملص وانت مجبر على المواجهة" مضيفا أن "الاعمال الجبانة على شبكات التواصل الاجتماعي ليست ممكنة خلال المواجهة وجها لوجه"، في اشارة الى معلومات يؤكد معسكر حداد أنها كاذبة وقام انصار بولسونارو ببثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وحصر مرشح اليمين المتطرف حتى الان حملته الانتخابية بمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر أو واتس اب وانستغرام.

ويقر المرشح حداد بأن مهمته لن تكون سهلة للحاق بخصمه خلال الدورة الثانية المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر الحالي.

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