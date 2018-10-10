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ثمانية جرحى بانفجار داخل مصفاة نفط في البوسنة

أخبار الآن | البوسنة  (صحف)
                        
أُصيب ثمانية من عمّال مصفاة نفط في البوسنة بجروح مساء الثلاثاء في انفجار تبعه حريق تمت السيطرة عليه خلال بضع ساعات، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلّية عن مصدر طبّي.

ودوّى الانفجار في مصفاة برود بالقرب من الحدود مع كرواتيا وفق ما قال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس من دون أن يُعطي تفاصيل إضافية. 

وقال مدير أحد المستشفيات في المنطقة للتلفزيون الوطني، إنّ الأشخاص الثمانية مصابون بجروح طفيفة لكنّهم أُدخِلوا المستشفى لمراقبة وضعهم.

وقد تمت السيطرة على الحريق في المساء. ولم تُعط السلطات تفاصيل عن سبب الحادث.

وهذه المصفاة التي تُديرها شركة "زاروبيجنفت" الروسيّة هي الوحيدة في البوسنة، ويعمل فيها نحو 900 شخص
 

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#أخبار عالمية #نفط #مصفاة نفط #البوسنة

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