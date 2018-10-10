تايوان تعزز أمنها لمواجهة الصين

أخبار الآن | تاويون - تايوان (صحف)

تعهدت رئيسة تايوان تساي إينج وين بتعزيز الأمن القومي لبلادها، مؤكدة أن حكومتها لن ترضخ للقمع الصيني مع تصعيد بكين ضغوطها لتأكيد سيادتها على الجزيرة.

واستغلت تساي خطابا ألقته في اليوم الوطني لتؤكد مجددا على الحكم الذاتي للجزيرة التي قالت إنها ستستخدم كل السبل الممكنة لمنع اختراقها من دول أخرى.

وقالت تساي إن الضغوط الصينية المتزايدة على تايوان تمثل تحديا للوضع الراهن عبر مضيق تايوان، لكن تايوان لن تستفز الصين على نحو متهور.

وزادت الصين، التي تقول إن تايوان تابعة لها، من ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايبه.

وفقدت الجزيرة هذا العام ثلاثة حلفاء حولوا انحيازهم الدبلوماسي إلى بكين التي أرسلت قاذفات وطائرات مقاتلة في مناورات حول تايوان.

وفي وقت سابق اتهمت الصين أجهزة تجسس تايوانية بتكثيف جهودها لسرقة معلومات استخباراتية بهدف "التسلل" و"التخريب" ، وحذرت الجزيرة من الإضرار بالعلاقات المتوترة بالفعل بين الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن آن فنج شان المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن على الوكالات المعنية في تايبه إنهاء مثل هذه الأنشطة على الفور.

وكثيرا ما تتبادل الصين وتايوان الاتهامات بالتجسس.





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