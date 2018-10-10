بومبيو: إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وذلك في ظل تسليم ألمانيا لدبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لعملية إرهابية.

وأعلنت السلطات في ألمانيا أمس تسليم أسد الله أسدي، وهو مسؤول إيراني يعمل تحت غطاء دبلوماسي، إلى بلجيكا، لدوره في التخطيط لهجمات إرهابية إيرانية، هدفت لتفجير تظاهرات للمعارضة الإيرانية بالقرب من باريس في 30 يونيو.

وبهذا الصدد، قال وزير الخارجية الأميركي، إن تسليم ألمانيا للدبلوماسي الإيراني إلى بلجيكا، يؤكد أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

كما أكد بومبيو في بيان، أن هذا المخطط يدل على أن طهران لا تزال تدعم الإرهاب في أوروبا.

وأشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع حلفائها، وشركائها للتصدي لخطر النظام الإيراني .

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