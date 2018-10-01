مقتل 5 من مسلحي جماعة الشباب الإرهابية في الصومال

أخبار الآن | مقديشو - الصومال (وكالات)

قَتَلَ الجيشُ الصومالي خمسةً من مسلحي جماعة الشباب، وأصاب آخرين في اشتباكاتٍ بالجزء الجنوبي من البلاد.

قائدُ الجيش الصومالي في المنطقة يوسف حسين عثمان، أكد أن الجيش حرَرَ عدة مناطق خلال العملية التي جرت في المناطق الواقعة على بعد حوالي 70 كيلومترا شمال كيسمايو، العاصمة الإدارية لمنطقة جوبالاند.

وأسفرت العملية عن مقتل 5 من عناصر الجماعة الإرهابية وإصابة آخرين، بينما أصيب جنديان بجروح.

اقرأ أيضا:

مقتل ثلاثة أشخاص في تفجير بالعاصمة الصومالية مقديشو