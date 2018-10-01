مدمرة أمريكية تقترب من جزر متنازع عليها مع الصين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اقتربت مدمرة بحرية أميركية من جزر تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي، في خطوة الهدف منها التشديد على حرية الملاحة في هذه المنطقة المتنازع عليها،

واعلن مسؤول عسكري أميركي أن المدمرة مرت على مسافة تقل عن 12 ميلا بحريا من شعب مرجانية في جزر سبارتلي ، مؤكداً أن بلاده قامت بعملية للتشديد على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، ولفرض احترام القانون وحرية الملاحة لكل الدول حسب القوانين الدولية



وتقع هذه الشعب المرجانية التي تحمل اسم "غافن" و"جونسون" في جزر سبارتلي في بحر الصين الجنوبي وهي تحت سيطرة الصين، في حين أن الفيليبين وفيتنام تطالبان بها ، وتعتبر بكين أن السيادة لها على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا رغم تحكيم دولي صدر عام 2016 لم يكن لصالحها. كما أن ماليزيا وبروناي وتايوان تطالب بالسيادة على مناطق اخرى في بحر الصين.

واضاف المسؤول العسكري الاميركي أن "القوات الاميركية تتحرك يوميا في منطقة المحيطين الهندي والهادىء وضمنها بحر الصين الجنوبي" ، وقال ايضا "كل العمليات تجري طبقا للقانون الدولي، والولايات المتحدة ستسير طائراتها وسفنها في كل الامكنة التي تسمح لها بذلك القوانين الدولية".



ومن المرجح ان يثير هذا العمل حفيظة السلطات الصينية التي نددت قبل أيام بالتحليق "الاستفزازي" لمقاتلات اميركية في اجواء منطقة بحرية متنازع عليها في بحري الصين الجنوبي والشرقي.

كما دانت بكين مشروع بيع اسلحة اميركية الى تايوان.

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