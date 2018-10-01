جائزة نوبل للطب لأمريكي وياباني توصلا لعلاج جديد للسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز العالمان الأمريكي "جيمس بي أليسون" والياباني "تاسكو هونجو" بجائزة نوبل للطب لعام 2018 لاكتشافهما علاجا جديدا للسرطان.

وقام العالمان بتطوير علاجات للسرطان يعتمد الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام، وهو ما يعتبر نهجا جديدا في علاجات هذا المرض الخبيث.

وتوصل الدكتور "أليسون" والدكتور "هونجو"، بشكل منفصل، إلى كيفية عمل بروتينات معينة بمثابة "مكابح" للخلايا التائية في جهاز المناعة، مما يحد من قدرتها على مهاجمة الخلايا السرطانية، وأن كبت تلك البروتينات يمكن أن يعزز قدرة الجسم على مقاومة السرطانات.

وأثبتت العلاجات التي استندت إلى اكتشافات الدكتور "هونجو" من جامعة كيوتو، والدكتور "أليسون" من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ومركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، فعاليتها بشكل لافت في مكافحة السرطان.

وكان علاج السرطان يتألف من الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي، وبهذا الاختراق الطبي تم تسخير النظام المناعي ليكون فئة رابعة في علاج المرض الخبيث.

وسيقوم الفائزان بتقاسم الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية، أي نحو مليون و120 ألف دولار أمريكي.

إقرأ أيضا:

السجن عامين لمفكر فرنسي بتهمة الإغتصاب في قضية نوبل للآداب

حجب جائزة نوبل للآداب 2018 بسبب "التحرش"