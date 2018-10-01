ترشيح "أمل كلوني" لنيل جائزة نوبل للسلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تم ترشيح المحامية المتخصصة في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان أمل كلوني لجائزة نوبل للسلام هذا العام. وأمل من أصل لبناني - بريطاني وتزوجها الممثل جورج كلوني، أحد نجوم هوليوود، في سبتمبر/أيلول 2014.

عملت في قضايا مشهورة عالمية عدة من بينها قضية رئيس المالديف السابق محمد نشيد الذي حكم عليه بالسجن في بلاده بعد إدانته بالإرهاب وأيضاً قصية اليزيدية العراقية نادية مراد التي كانت قد سقطت في أيدي رجال تنظيم داعش.

إقرأ: حجب جائزة نوبل للآداب 2018 بسبب "التحرش"

وفي مارس/آذار انضمت أمل إلى الدفاع عن صحفيي رويترز المسجونين في ميانمار بتهمة حيازة أوراق حكومية سرية فيما أصبحت قضية مشهورة من قضايا حرية الصحافة.

وبحسب موقع جائزة نوبل هناك 331 مرشحاً لجائزة نوبل للسلام لعام 2018 منهم 216 شخصاً و115 منظمة. وهذا هو أكبر عدد من المرشحين للجائزة بعد مرشحي عام 2016 الذين بلغ عددهم 376 مرشحاً.

وستعلن الجائزة في أوسلو يوم الجمعة الخامس من أكتوبر/تشرين الأول في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي "التاسعة بتوقيت غرينتش". وستقدم الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية "1.4 مليون دولار" في ديسمبر/كانون الأول.

إقرأ أيضا: جوائز "نوبل" 2018 تبدأ بجائزة الطب