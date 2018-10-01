الكوريتان تشرعان في إزالة ألغام أرضية

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية ( وكالات )

بدأت الكوريتان أعمالهما لإزالة ألغام أرضية في أجزاء من المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين للحد من التوترات ومنع الاشتباكات العرضية. وفق ما نقلته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.



مسؤولون في الوزارة قالوا إن القوات الكورية الجنوبية دخلت المنطقة منزوعة السلاح لإزالة الألغام حول قرية بانمونجوم الحدودية ومنطقة أخرى في الخطوط الأمامية حيث يخططون لإجراء أول عمليات بحث مشتركة مع كوريا الشمالية عن جنود قتلوا خلال الحرب الكورية .

ويعتقد أن رفات حوالي 300 جندي من الكوريتين وقوات الأمم المتحدة قتلوا خلال الحرب الكورية 1950-1953 في المناطق المرتفعة.

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تأتي هذه الخطوة في اعقاب اتفاق وقعه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-نام في منتصف سبتمبر أيلول والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

اتفق قادة الكوريتين على مواصلة الجهود المنسقة لنزع أسلحة المنطقة المجردة من السلاح وسحب القوات من هناك كإجراء لبناء الثقة وسط انفراج شبه الجزيرة الكورية.

كما ستشكل الكوريتان وقيادة الأمم المتحدة (UNC) هيئة تفاوض ثلاثية لتسريع نزع السلاح على طول الحدود بين الكوريتين.

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