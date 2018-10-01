إنقاذ 700 مهاجر غير شرعي قبالة إسبانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت أجهزةُ الإنقاذ البحري في إسبانيا، أنها أنقذت أكثر من ستمئة مهاجرٍ بين المغرب وإسبانيا، البوابةُ الأولى للهجرةِ غير الشرعية إلى أوروبا.



وأضافت أن سبعةَ أطفالٍ كانوا بين هؤلاء، نِصْفُهُم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والنصفُ الآخر من المغرب، ولم تُبَلّغ أجهزةُ الإنقاذ عن وجود مفقودين.

أصبحت إسبانيا أول بوابة للهجرة غير القانونية هذا العام، بعد أن أغلقت إيطاليا حدودها إلى حد كبير إثر ضغوط وزير الداخلية من اليمين المتطرف ماتيو سالفيني.

ووصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى أسبانيا منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 35 ألفاً بحرا ونحو خمسة آلاف براً عبر الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية في المغرب، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتشكل هذه الأعداد 40% من مجمل الوافدين إلى أوروبا الذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف.

وقضى أو فُقد أكثر من 1700 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام، بينهم 362 قبالة سواحل إسبانيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

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